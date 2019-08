Youtuber picchia e sputa al suo cane, poi pubblica il video per errore: denunciata

Venerdì 9 Agosto 2019, 19:35 - Ultimo aggiornamento: 09-08-2019 20:24

. Brooke Houts, youtuber da oltre 300mila follower di Los Angeles, ha pubblicato per errorei sulla nota piattaforma e pur rimuovedolo in brevissimo tempo il video è stato visto da centinaia di persone facendo so.Nelle immagini si vede la giovane picchiare e rimproverare il suo cane, un Dobermann che l'aveva disturbata durante le riprese. Più volte la ragazza lo picchia, lo rimprovera, fino a sputargli. Le segnalazioni dei maltrattamenti al cane sono arrivate persino alla polizia che ha avviato un'indagine sul caso. Molti l'hanno aggredita, accusata sui social, fino a quando Brooke non ha risposto: «Avrei dovuto arrabbiarmi come nel video? No. Avrei dovuto alzare la mia voce e urlare contro di lui? No. Quando il mio Doberman 35 kg mi salta in faccia con la bocca aperta, devo, come genitore, mostrargli che questo comportamento è inaccettabile. Ma voglio che lo sappiate, a prescindere da ciò che fa il mio cane, non avrei dovuto comportarmi così nei suoi confronti».Giustificazioni che però non sono bastate a placare le polemiche, tanto che molto l'hanno invitata da addestrare meglio il cane. Intanto l'indagine per maltrattamento di animali continua e la youtuber potrebbe rischiare anche una condanna.