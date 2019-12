Zac Efron come sta? Ha rischiato di morire: «Mi sono ammalato a Papua.... Ci vediamo nel 2020»

L'idolo degli adolescenti americani era statop ricoverato d'urgenza per aver contratto una forma di «tifo o una simile infezione batterica» mentre girava in Papua Nuova Guinea un docu-reality dal titolo «Killing Zac Efron». Ora, come spiega lui stesso, sta bene ed è già tornato a casa negli Usa. L'attore aveva cominciato a girare in Papua Nuova Guinea agli inizi di dicembre, e le riprese sarebbero dovute durare tre settimane. Pochi giorni prima di Natale però Efron si è gravemente ammalato ed è stato ricoverato d'urgenza in ospedale a Brisbane, in Australia, per poi rientrare a casa negli Stati Uniti alla vigilia di Natale.

Very thankful to everyone who has reached out.

I did get sick in Papua New Guinea but I bounced back quick and finished an amazing 3 weeks in P.N.G.

I’m home for the holidays with my friends and family. Thanks for all the love and concern, see you in 2020! pic.twitter.com/SEcopCmqAB — Zac Efron (@ZacEfron) December 29, 2019

Come sta? Molto meglio a giudicare dal suo ultimo post. «Sono molto grato a tutti coloro che mi hanno scritto - spiega l'attore e cantante americano -. Mi sono ammalato in Papua Nuova Guinea ma sono tornato in fretta e ho finito 3 settimane fantastiche in PNG, sono a casa per le vacanze con i miei amici e la mia famiglia. Grazie per tutto l'amore e la preoccupazione, ci vediamo nel 2020!». Tirano u sospiro di sollievo i suoi fan che hanno rimepito le sue bacheche dicon migliaia di post.