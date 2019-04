Roma, rubata l'auto della mamma di Zaniolo: il campioncino resta a piedi

Giovedì 11 Aprile 2019, 15:33 - Ultimo aggiornamento: 11-04-2019 16:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Brutta sorpresa per Nicolò Zaniolo. Mercoledì notte i ladri hanno rubato l'auto della mamma. La mini cooper, parcheggiata nel garage condominiale, questa mattina era sparita. A darne notizia è Francesca Costa sul suo profilo Instagram: «Volevo augurare buona Pasqua a chi questa notte ha rubato la nostra auto sotto casa».Nicolò, quindi, scoperto il furto ha chiamato un compagno di squadra e si è fatto accompagnare a Trigoria per allenarsi: già, perché il baby campione ancora non ha la patente e la mamma è la sua taxi driver di fiducia.