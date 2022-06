Zelensky, è crisi con la moglie? Olena: «Non riusciamo più a vederci»

Non è facile proseguire un matrimonio durante la guerra. Il matrimonio tra Zelensky e sua moglie Olena Zelenska sta affrontando un periodo di difficoltà. La first lady ucraina ha dichiarato in un'intervista alla CNN di non riuscire a vedere spesso il marito e che la loro relazione è "in pausa". Ha detto che i suoi figli possono parlare con Zelensky solo al telefono e che stanno "aspettando di riunirsi".

"Noi... stiamo aspettando di essere riuniti, di stare di nuovo insieme, di passare le serate insieme, di parlare ai bambini delle loro cose". Sia Zelensky che sua moglie si sono rifiutati di lasciare l'Ucraina da quando la Russia l'ha invasa il 24 febbraio. Nei primi due mesi di guerra, la famiglia non ha potuto vedersi affatto. Zelensky ha vissuto nel suo ufficio con il suo staff, mentre Zelenska e i loro due figli, di 17 e 9 anni, sono stati tenuti in un luogo segreto. Nella sua intervista alla CNN, Zelenska ha anche detto che la guerra in corso, che si è allontanata da Kiev e si è intensificata nella regione orientale del Donbas, ha avuto un grande impatto sul Paese e che attualmente "non riesce a vedere la fine delle nostre sofferenze". "È molto difficile resistere per cinque mesi", ha detto Zelenska. "Dobbiamo accumulare le nostre forze, dobbiamo risparmiare le nostre energie".