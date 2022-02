Zeudi Di Palma è la nuova Miss Italia 2021: «Dedico la vittoria a mia madre»

Miss Italia 2021 è napoletana. Si chiama Zeudi Di Palma, ha 20 anni e viene da Scampia. Bruna con penetranti occhi scuri è una “ragazza qualunque” studentessa di Sociologia all'Università Federico II di Napoli. È arrivata al concorso dopo aver conquistato la fascia di Miss Napoli. È stata, inoltre, protagonista di un erorre della giuria dei durante la prima eliminazione. Dopo il riconteggio dei voti la giovane è ritornata in gara, fino a conquistare l'ambita fascia. La finale si tenuta a Venezia al Ca Vendramin Calergii in diretta streaming sulla piattaforma web Helbiz.

Nata e cresciuta a Napoli, è presidente dell'associazione “La lanterna di Scampia” che punta sul rilancio di Scampia cercando di tener lontano i giovani dalla strada e farli emergere nel lavoro e nel sociale. Amante dello sport, ha giocato a calcio da bambina rimanedone una grande appassionata. Alle sue spalle, una famiglia molto complicata, composta dalla madre Maria Rosaria (consigliere dell'ottava municipalità), il fratello Giuseppe di 23 anni e la sorella Asia di 21. Una figura paterna assente, scomparsa dalla vita di Zeudi quando aveva appena 2 anni. Tra di loro non c'è, al momento, alcun tipo di rapporto.

L'aspirazione di Zeudi è aiutare. Con la sua associazione cerca di dare ai giovani confusi e in difficoltà una direzione da seguire in un territorio che sembra dimenticarsi di loro. Dei valori che vengono da una vita, secondo quanto dichiarato dalla giovane, passata ad adattarsi e a non farsi trascinare in cattive situazioni e compagnie grazie agli insegnamenti e all'educazione impartita dalla sua famiglia. Inoltre, è appassionata di arte e musica. Ha suonato il clarinetto per 5 anni, le percussioni e ha studiato pianoforte da autodidatta. Ha sempre cercato di portare avanti e coltivare le sue passioni nonostante le difficoltà.

«Dedico la vittoria a mia madre» ha detto la nuova Miss Italia. «Quando sono stata eliminata ho avuto un attimo di esitazione. Per me è una vittoria inaspettata e davvero bella. Miss Italia è una famiglia ed è un percorso che auguro ad ogni ragazza, al di là della vittoria. Le ragazze sono state stupende e con alcune di loro è nata una bellissima amicizia che intendo coltivare e conservare» ha dichiarato dopo la proclamazione.

Zeudi Di Palma ha conquistato l'ambita fascia di Miss Italia 2021 dopo aver battuto Gabriella Bagnasco (Basilicata) e Lorena Tonacci (Campania). A presentare la serata finale sono stati Alessandro Di Sarno ed Elettra Lamborghini con la partecipazione di Carolina Stramare.