Agricoltura, le Donne del Vino: il progetto per G20 a Firenze. Iniziative fino al 14

Si chiama "Territori, cultura e arte del vino a Palazzo Vecchio" il progetto organizzato in preparazione del G20 dell'Agricoltura dall'Associazione Donne del vino, in collaborazione con il Comune di Firenze. Il progetto prevede fino al 14 settembre la partecipazione dei massimi esperti del mondo del vino, del marketing, del turismo, preparando il terreno al forum G20-Agricoltura che da metà settembre coinvolge a Firenze 35 nazioni. L'iniziativa, che contempla incontri, tavole rotonde, dibattiti e degustazioni per mostrare come il vino sia strumento di sostenibilità sociale, economica e ambientale, è stata presentata ieri a Palazzo Vecchio, nel corso del meeting nazionale dell'Associazione, con una simbolica rappresentanza proveniente da tutta Italia delle 930 socie.

L’energia Green delle Donne del Vino https://t.co/NWxn9F9JgI via @YouTube Donne in classe A — Cinelli Colombini (@news_donatella) September 30, 2020

«Le imprese di donne sono quelle più dirette verso il futuro», ha affermato Donatella Cinelli Colombini, presidente nazionale dell'Associazione. «Dopo questa pandemia dobbiamo essere pronti a ogni livello a cambiare approccio - ha detto la vicesindaco di Firenze, Alessia Bettini - e adottare sempre di più quel paradigma del noi che ci può permettere di affrontare al meglio le sfide che abbiamo davanti».