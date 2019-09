Offerta Airbnb a 170 euro: una notte nel castello di Downton Abbey con maggiordomo personale

Venerdì 20 Settembre 2019, 13:59

Airbnb, come si legge dal suo sito, offre la possibilità di pernottare nel castello di Downton Abbey, la mitica costruzione della contea britannica dell'Hampshire con maggiordomo personale incluso. La notte costerà circa 187 dollari, ovvero quasi 170 euro. L'iniziativa, però, sarà valida solo per il prossimo 26 novembre.No TV, aria condizionata e Wi-Fi. Non è possibile fumare nelle stanze, non sono ammessi animali e il prezzo include il servizio di un maggiordomo personale, si chiarisce sul sito della compagnia.Il pacchetto prevede l'accoglienza per due persone e un incontro con i proprietari dello stabile, Lord e Lady Carnarvon, che offriranno loro un cocktail prima di cena. Inoltre, il giorno successivo, gli ospiti faranno un tour di Highclere e dei suoi dintorni. L'annuncio in A‌i‌r‌b‌n‌b promette un regalo da parte dei proprietari, ma non rivela i dettagli.Le prenotazioni si apriranno il 1° ottobre. Gli ospiti saranno esaminati attentamente e la preferenza verrà data ai fan di Downton Abbey.Il castello è nelle mani della famiglia Carnarvon dal 1679 e è già aperto al pubblico in determinati giorni dell'anno.Per anni il castello di Highclere è stato utilizzato come scenario per le riprese di film e spettacoli televisivi.