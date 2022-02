Al via Wiki Loves Folklore Italy, progetto di WikiDonne tra fotografia e scrittura

Al via l’edizione 2022 di Wiki Loves Folklore Italy, progetto di WikiDonne - APS.

Wiki Loves Folklore è un concorso fotografico internazionale organizzato annualmente in Wikimedia Commons dalla comunità e promosso in Italia da WikiDonne, per documentare le tradizioni e culture popolari in diverse regioni del mondo. Il progetto è iniziato nel 2019 come Wiki Loves Love sul tema delle cerimonie e dei festival d’amore.

APPROFONDIMENTI IL CONTEST Caffè Motta lancia il contest artistico per le scuole: 500... IL CONCORSO Contest fotografico da smartphone, ultimo mese per le iscrizioni LA CLASSIFICA Fedez è il re dei social con 18 milioni di follower, ma i...

La campagna si articola in due attività: un contest fotografico sulla ricchezza della cultura popolare italiana, canzoni e danze, balli, feste di piazza, carnevali, eventi e usanze stagionali, religioni, tradizioni (attività, giochi, cucina, abiti, arti e mestieri ecc); un edit-a-thon (sessione da scrittura di voci in Wikipedia) sul folklore in tutto il mondo, con uno sguardo particolare su donne e/in folklore, gruppi LGBTQ, minoranze.

L’invito rivolto a tutti e tutte è a partecipare al concorso fotografico, condividendo con il mondo, attraverso il caricamento guidato di immagini significative, il patrimonio culturale immateriale dell'Italia, e a partecipare all'edit-a-thon in Wikipedia, contribuendo a migliorare i contenuti e la conoscenza delle diversità nell'enciclopedia. In questo modo i partecipanti contribuiscono al dialogo interculturale, incoraggiando il rispetto reciproco per diversi modi di vita. Anche solo scegliendo una delle voci partecipanti al contest, si può contribuire a divulgare il patrimonio immateriale culturale italiano nel mondo.

WikiDonne è un progetto in Wikipedia, uno user group e un’Associazione di promozione sociale, presidente Camelia Boban, che sostiene e promuove la cultura libera, la visibilità delle donne - del passato e del presente, rilevanti in ambito nazionale e internazionale - delle loro opere e la diversità in ogni sua forma.

WikiDonne organizza eventi come incontri, interviste, edit-a-thons, concorsi, conferenze, campagne, collaborazioni con altre entità dell’universo Wikimedia sul tema della diversità culturale, di genere, linguistica, geografica, di abilità, generazionale. Progetti e attività in Wikipedia in lingua italiana, in Wikiquote, Wikibooks, Wikidata, Commons e Open Street Map, per l'inserimento di contenuti rilasciati con licenze libere riguardanti biografie di donne e altri contenuti legati alla diversità.