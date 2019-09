«Fare l'albero di Natale in anticipo rende felici»: lo dice la scienza

Sabato 14 Settembre 2019, 21:27 - Ultimo aggiornamento: 14-09-2019 21:37

Con l'arrivo di settembre, anche se manca ancora molto tempo, c'è già qualcuno che fa il conto alla rovescia per l'arrivo delle festività natalizie. Tuttavia, se si sta cercando una scusa per entrare nello spirito festivo il prima possibile, è proprio la scienza a venire in aiuto.Anche se “fare l'albero” e addobbare casa con largo anticipo può attirare i sorrisi degli amici più scettici, la scienza dice al contrario che ci sono dei chiari benefici psicologici nel vivere spensieratamente qualche settimana di festa in più.E l'impulso, come spiegato dallo psicanalista Steve McKeown, si spiega così: «Sebbene ci possano essere una serie di ragioni sintomatiche per cui qualcuno vorrebbe creare ossessivamente decorazioni in anticipo, più comunemente per ragioni nostalgiche per rivivere la magia o compensare l'abbandono del passato».E allora spazio a regali e decorazioni. Del resto tutti quanti abbiamo amato e amiamo il Natale.