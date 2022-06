Alessandro Borghese apre un nuovo ristorante a Venezia: “AB - Il lusso della semplicità”, ecco i prezzi

Alessandro Borghese, dalle polemiche al nuovo locale. Si chiamerà infatti "AB – Il lusso della semplicità" il nuovo ristorante dello chef, a Venezia. L'apertura è prevista per domenica 26 giugno. L’idea, come ha spiegato lo stesso Borghese al Corriere della Sera, è nata alcuni anni fa: «Dopo l’acqua alta del novembre 2019, il sindaco di Venezia Brugnaro, che è un mio amico, mi ha chiesto di cucinare per una raccolta fondi di Confindustria. Quella sera ho scoperto che il Comune aveva lanciato un avviso esplorativo per affittare parte del palazzo del Casinò a un’attività di ristorazione: ho subito inviato una manifestazione di interesse e il progetto è stato scelto», ha detto Borghese, finito qualche settimana fa al centro delle polemiche per alcune sue dichiarazioni sulla presunta mancanza di dedizione al lavoro per i giovani di oggi.

A ospitare il nuovo ristorante di Alessandro Borghese a Venezia saranno gli spazi del Casinò della città lagunare. I locali, all’interno di Palazzo Ca’ Vendramin Calergi, si sviluppano su un’area grande 740 metri quadrati, di cui 400 interni e 340 di giardino affacciato sul Canal Grande. Palazzo Ca’ Vendramin Calergi è uno storico edificio cinquecentesco veneziano che ospita ancora oggi il Casinò.

È situato nel sestiere di Cannaregio e si affaccia sul Canal Grande tra Casa Volpi e Palazzo Marcello, davanti a Palazzo Belloni Battagia e al Fontego del Megio.

I prezzi? Si va da una cacio e pepe a 28 euro, al tagliolino con burro e limone a 32 euro.