Alessandro Gassman contro il Comune di Roma: «Lavori fatti male, dovreste cementarvi i piedi»

A coloro che hanno rifatto la pavimentazione di questi marciapiedi nel quartiere Aurelio, andrebbero cementati i piedi per vedere se riescono a sopravvivere ... #unamanicadiincapaci #trovareicolpevoli (foto @romafaschifo ) RT please @Roma pic.twitter.com/vcvgr03eZ4 — Alessandro Gassmann 🌳 (@GassmanGassmann) 30 aprile 2019

Ma al quartiere Aurelio di Roma, chi ha fatto questo orrore? Bene rifare i marciapiedi, ma così?... ma come è possibile? @Roma secondo me vi conviene rispondere presto e rimediare,più passa tempo piu non ci fate bella figura ed il danno si amplia. #nacosaorenda 🌳🌳🌳 pic.twitter.com/hge6qVFLe3 — Alessandro Gassmann 🌳 (@GassmanGassmann) 1 maggio 2019

Giovedì 2 Maggio 2019, 12:48 - Ultimo aggiornamento: 02-05-2019 13:19

Alessandro Gassman punta il dito contro l'amministrazione capitolina. «I piedi di chi ha fatto questo andrebbero cementati», scrive sul suo profilo Twitter mentre mostra le foto dell'asfalto appena rifatto sulle strade romane e tagga l'account ufficiale di Roma Capitale. I lavori la pavimentazione dei marciapiedi nel quartiere Aurelio sono stati fatti male e coprono gli alberi. Le radici delle piante sono praticamente soffocate dal bitume.«A coloro che hanno rifatto la pavimentazione di questi marciapiedi nel quartiere Aurelio, andrebbero cementati i piedi per vedere se riescono a sopravvivere...», si legge in un primo cinguettio. In un secondo post, l’attore precisa: «Ma al quartiere Aurelio di Roma, chi ha fatto questo orrore? Bene rifare i marciapiedi, ma così?... ma come è possibile?». Rivolgendosi all'amministrazione, conclude: «Secondo me vi conviene rispondere presto e rimediare, più passa tempo più non ci fate bella figura ed il danno si amplia».Alessandro Gassmann pubblica anche il numero di Fabio Pacciani, il direttore del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana del Municipio. «Come segnalatomi, lascio a disposizione dei cittadini del quartiere Aurelio di Roma e non, i recapiti del direttore della manutenzione Urbana di Roma, dal sito del comune, Fabio Pacciani per chiedere di intervenire su questo piccolo ma significativo disastro».L'interprete è da sempre sensibile alle questioni ambientali e alla situazione romana nello specifico. Più volte ha documentato il degrado e sottolineato l'emergenza rifiuti.