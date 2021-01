I migliori prodotti per l'home fitness: su Amazon tutto quello che serve per allenarsi a casa

Palestre chiuse? Nessun problema. Fra lockdown e chiusure varie, allenarsi a casa è ormai diventata una consuetudine. Ma, per farlo nel migliore dei modi, sono necessari attrezzi, accessori e indumenti adeguati al contesto. Su Amazon sono disponibili numerose offerte che vi permetteranno, con un solo click, di far arrivare a casa vostra tutto ciò di cui avete bisogno per l'home fitness. E con Amazon Prime diventa tutto ancora più semplice, grazie alla consegna gratuita e i tempi d'attesa ridotti: il consiglio è di usufruire del mese di prova gratis per testare tutti i vantaggi del programma.

APPROFONDIMENTI ECOMMERCE Amazon Fresh, arriva a Milano la spesa consegnata in giornata (Roma... E-COMMERCE Amazon apre due nuovi centri in Italia: 1.100 assunzioni a tempo... SCIACALLAGGIO Bridgerton, dopo il boom della serie, libri online fino a 700...

Scopri tutto il necessario per lo sport e l'home fitness su Amazon

Il plank è uno degli esercizi più efficaci e che meglio si adattano all'ambiente domestico. Per allenarsi al meglio si può puntare su un attrezzo come Plankpad, lo strumento ideale per fare plank e utilizzabile anche come balance board. Plankpad inoltre è compatibile con iOS e Android, per monitorare il proprio allenamento e divertirsi tramite app. Lo trovate su Amazon a un prezzo davvero unico.

Pedalare in casa si può. La cyclette magnetica JK Fitness Professional, con sistema frenante magnetico, regolazione manuale del freno, 8 livelli di resistenza e massa volanica di 9 kg è in offerta su Amazon a un prezzo imperdibile. La cyclette è un attrezzo indispensabile per chi desidera restare in forma e non può (o non vuole) uscire di casa.

Per chi desidera fare yoga o pilates, ecco AmazonBasics - Set da 6 pezzi: include un tappetino da yoga in gomma NBR, una cintura, 2 mattoncini, due asciugamani ad asciugatura rapida e una borsa per il trasporto. Disponibile in tre colorazioni diverse, il set può arrivare direttamente a casa vostra con un semplice click. Tutto quello che dovete fare è anadare su Amazon e prepararvi al meglio per il vostro home fitness.

Ultimo aggiornamento: 16:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA