Amazon annuncia la settimana del Black Friday: offerte dal 19 al 29 novembre con risparmi fino al 50%

Amazon annuncia l’inizio della settimana del Black Friday, con più offerte che mai, disponibili a partire dalla mezzanotte di domani, venerdì 19 novembre fino alle 23:59 del 29 novembre, su amazon.it/blackfriday e tramite la shopping app di Amazon. I clienti potranno trovare e godere di decine di migliaia di offerte imperdibili su moltissimi prodotti, incluse le migliori idee regalo in tutte le categorie, tra cui elettronica, giocattoli, articoli per la casa e la cucina, i must-have fashion della stagione, le ultime proposte beauty e molto altro. Durante la settimana del Black Friday, i clienti potranno, inoltre, scoprire migliaia di offerte dai partner di vendita di Amazon, incluse le piccole e medie imprese.

La settimana del Black Friday è anche il momento ideale per portarsi avanti con i regali di Natale. Nel negozio di Natale, i clienti possono, infatti, acquistare un’ampia selezione di idee regalo in offerta e non solo, dalle più innovative, alle più tradizionali come decorazioni natalizie, calendari dell'avvento e giocattoli, oltre a moltissime proposte Made in Italy e Climate Pledge Friendly.

Il supporto alle piccole e medie imprese – Amazon Made in Italy Rooftop

Nel corso del 2020, le Pmi italiane hanno venduto oltre 80 milioni di prodotti su Amazon. Durante la settimana di Black Friday, i clienti potranno continuare a sostenere le piccole e medie imprese italiane e a risparmiare sui regali acquistandoli dalle vetrine amazon.it/pmi, Amazon Handmade e Amazon Launchpad.

Proprio per celebrare le eccellenze del Made in Italy e per raccontare il supporto di Amazon alle piccole e medie imprese italiane, Amazon ospiterà l’Amazon Made in Italy Rooftop, un evento esclusivo che prenderà vita all’interno dell’iconica Lanterna di Roma, il 24 novembre dalle ore 14:30 alle ore 20:00. Per questa speciale occasione, i clienti potranno lasciarsi ispirare da tante idee regalo per il Natale e scoprire le storie di 15 piccole e medie imprese italiane dei settori food and beverage, beauty, design, che, grazie ad Amazon, sono riuscite a far conoscere i propri prodotti in tutto il mondo attraverso la vetrina Made in Italy, aperta nel 2015 su Amazon.it. Le aziende presenti saranno Dulac, Mobili Fiver, GM10 Service, Moretti Food, Ilgustonline, Afroricci, AmoRoses, Acetificio Andrea Milano, Olio Coppini, Bottega del Mosaico, Liquorificio Vallenera, Zenone Iozzino, Mr Moris, Nuvò e Parubi.

L’evento sarà aperto anche alle aziende che desiderano esplorare nuove opportunità di business e che potranno qui avvalersi della consulenza gratuita di un account manager di Amazon, pronto a illustrare le potenzialità della vetrina Made in Italy, della digitalizzazione e dell’internazionalizzazione. Tutte le info sono disponibili su www.amazon.it/rooftoproma.

Dove e quando fare acquisti

Le offerte saranno disponibili, fino a esaurimento scorte, in varie date e orari tra il 19 e il 29 novembre su amazon.it/blackfriday e sulla shopping app di Amazon, o chiedendo "Alexa, quali sono le mie offerte?". Inoltre, i clienti Prime otterranno 30 minuti di accesso anticipato alle Offerte Lampo.

Anteprima delle offerte del Black Friday

Casa e cucina: scopri le offerte sugli elettrodomestici come la macchina per preparare la pasta Philips, la macchina del caffé De Longhi e la friggitrice ad aria Princess.

Tv, Home e Cinema: centinaia di offerte sulle Smart TV di Sony e su altri prodotti per l’home theatre come le casse Bose. Scopri i prodotti Foppapedretti scontati fino al 50%. Decora la tua casa con prodotti di arredamento scontati, tra cui le candele profumate Yankee Candle.

Informatica: risparmia sugli smartphone e gli accessori selezionati di Samsung, OnePlus, Oppo e Xiaomi. Scopri le cuffie Beats e Sony. Scopri le offerte sugli smartwhatch di Apple e Garmin. Scopri le offerte sui monitor LG e sui tablet Lenovo. Tante offerte per il gaming come i notebook MSI Katana.

Salute e cura della persona: risparmia fino al 50% sui prodotti di bellezza L’Oreal Paris, Nivea e Collistar. Scopri i prodotti per il make-up di Kiko e NYX Professional. Risparmia sui prodotti per la cura dei capelli di Rowenta come gli arricciacapelli professionali e la spazzola lisciante. Scopri le promozioni sui prodotti per la cura della persona di Braun e Gilette.

Sport: decine di offerte su prodotti per il fitness come i tapis roulant FitFiu e l’attrezzatura da box Leone. Sconti fino al 30% sui prodotti per gli sport d’acqua come il SUP di Bluefin.

Dispositivi Amazon: grazie al Black Friday, moltissime offerte su un’ampia selezione di dispositivi con Alexa integrata tra cui Echo dot (3° gen) a 19,99€ invece di 49,99€; Echo (4° gen) a 49,99€ anziché 99,99€; ; Echo Show 5 (2° gen) a 44,99€ anziché 84,99€; Echo Show 8 (2° gen) disponibile a 84,99€ invece di 129,99€; Echo Auto a 39,99€ anziché 59,99€. É possibile risparmiare anche sulla gamma di router Amazon, inclusi eero a 62,00€ anziché 99,00€ ed eero 6, disponibile a 194,00€ anziché 299,00€. In offerta anche Fire TV Stick 4K Max a 38,99€ invece di 64,99€; Fire TV Cube a 79,99€ anziché 119,99€.

Marchi Amazon: risparmi fino al 30% su una selezione di prodotti dei marchi Amazon tra cui prodotti per la casa, elttronica, e prodotti per lo sport dei brand Amazon Basics, Umi ed Eono, prodotti di arredamento per tutti gli ambienti di casa dei brand Alkove, Rivet e Movian, prodotti per la salute, la cura della persona e caffè di Solimo, prodotti di bellezza di Belei e snack di Happy Belly.

Amazon Music: i clienti che non hanno ancora provato Amazon Music Unlimited potranno avere tre mesi di uso gratuito, con accesso illimitato a oltre 75 milioni di brani, senza pubblicità, con audio in streaming di altissima qualità e milioni di episodi di podcast. In aggiunta, con l’acquisto di dispositivi Amazon Echo selezionati, i nuovi clienti Amazon Music Unlimited otterranno sei mesi di abbonamento gratuito.

Kindle Unlimited: 3 mesi di Kindle Unlimited a 9,99€. Approfitta dei vantaggi offerti da un accesso illimitato a milioni di eBook su qualsiasi dispositivo. Solo per i nuovi iscritti a Kindle Unlimited. Si applicano termini e condizioni.

Amazon Fresh (Milano, Roma, Torino e Bologna): dal 19 al 29 novembre, i clienti di Milano, Roma, Torino e Bologna dove è disponibile il servizio, avranno accesso ad offerte imperdibili con risparmi fino al 30% su oltre 1.000 prodotti. Inoltre, tutti i clienti che effettueranno il loro primo di almeno 15€, riceveranno uno sconto di 10€ utilizzando il codice FRESH10.

U2 Supermercato su Amazon.it (Milano, Bergamo): fino al 29 novembre, i clienti avranno accesso a centinaia di offerte su prodotti a marchio Il Viaggiator Goloso e Unes Confronta e Risparmia, con sconti fino al 15%.

Pam Panorama su Amazon.it (Torino, Roma): dal 24 al 26 novembre, i clienti avranno accesso a migliaia di prodotti in offerta, con risparmi fino al 30%

Prime Student: I clienti che si iscrivono a Prime Student per la prima volta, riceveranno un codice promozionale di 5€ da utilizzare su Amazon.it. Per usufruire dell’offerta, i clienti possono iscriversi a Prime Student e utilizzare il codice BFSTUDENT al termine del primo acquisto come cliente Prime Student. Dopo i 90 giorni di prova, l'abbonamento Prime Student ha un costo di 18€ all’anno, ed è possibile disdirlo in qualsiasi momento.

Amazon investe sui propri dipendenti

I dipendenti Amazon lavorano per offrire un servizio eccellente ai nostri clienti nel corso di tutto l’anno. Dal suo arrivo in Italia nel 2010, Amazon ha investito oltre 6 miliardi di euro creando più di 12.500 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato, in oltre 50 siti sparsi in tutto il Paese. A partire dal 1° ottobre, grazie all'incremento retributivo che rientra nella revisione periodica degli stipendi realizzata da Amazon, la retribuzione d’ingresso è passata da 1.550,00 euro lordi al mese a 1.680,00 euro, l’8% in più rispetto a quanto previsto dal CCNL. I nostri dipendenti rappresentano il cuore e l'anima di Amazon, ed è per questo che l'azienda ha speso più di 11,5 miliardi di dollari in misure di prevenzione anti-Covid in tutta la sua rete logistica a livello globale per salvaguardare la salute dei dipendenti e continuare allo stesso tempo a garantire le consegne ai clienti.

Opzioni di Consegna Veloce, Gratuita e Conveniente

Consegna gratuita in un giorno e consegna oggi: i clienti Prime in Italia possono scegliere fra oltre 2 milioni di articoli idonei alla consegna gratuita in un giorno di Prime senza l’obbligo di ordine minimo e 2 milioni di articoli venduti e spediti da Amazon sono inoltre disponibili per la consegna oggi inclusa con un ordine minimo di 29,00 euro nelle principali aree metropolitane di Milano e Roma. Scopri di più qui o iscriviti ad Amazon Prime e beneficia dei primi 30 giorni di uso gratuito su amazon.it/prime.

Consegna e ritiro ultraveloce di generi alimentari: i clienti Prime, residenti nelle cinque città e comuni limitrofi attualmente coperti dal servizio, hanno accesso alla consegna in fasce di due ore dei prodotti alimentari acquistati dagli store Amazon Fresh, U2 e Pam PANORAMA. Con il servizio Amazon di consegna della spesa in giornata, i clienti Prime possono ricevere la spesa in finestre di due ore a loro scelta. Nel negozio Amazon Fresh possono inoltre trovare una selezione arricchita da giocattoli, regali, prodotti per la casa, articoli di elettronica, dispositivi Amazon e molto altro ancora.

Consegna dove serve: Sia che i clienti siano in viaggio per vedere la famiglia, che rimangano a casa e abbiano bisogno di un luogo di consegna sicuro, o che inviino un regalo a una persona cara o a un amico, Amazon mette a loro disposizione migliaia di punti di ritiro dei pacchi. Questi luoghi sono comodamente situati in prossimità o all’interno di uffici, mini market, centri commerciali, condomini e negozi di alimentari, in più di 900 città e paesi in tutta Italia. Per trovare una sede, visita amazon.it/hub. Estensione del periodo di reso: per rendere ancora più conveniente acquistare i regali di Natale e i prodotti in offerta su Amazon.it, in occasione delle festività natalizie 2021, gli articoli restituibili acquistati tra il 1° novembre e il 31 dicembre 2021 potranno essere resi fino al 31 gennaio 2022. Le politiche di reso standard di 30 giorni saranno nuovamente applicate agli articoli acquistati a partire dal 1 gennaio 2022.