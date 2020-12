Amazon, i cinque regali per lei da mettere sotto l'albero

Non c'è più tempo da perdere. Il countdown al Natale 2020 corre veloce, troppo veloce. Restano solo dieci giorni per trovare il regalo perfetto, la sorpresa da mettere sotto l'albero, aspettando che il corriere ci porti quello che abbiamo scelto sul sito di Amazon. Dono che potrebbe far felice la persona a cui decidiamo di regalarlo. Amazon ha pensato ad una serie di offerte da non perdere, disponibili fino al 23 dicembre.

Regali di Natale per lei: ecco tante idee su Amazon

Ecco i 5 migliori regali per Lei, selezionati tra le centinaia di offerte natalizie di Amazon: abbigliamento, elettronica, sport, smartphone, pc, tante le categorie imperdibili, dove cliccare alla ricerca del regalo migliore per questo Natale 2020.

- Nel periodo invernale cosa c'è di meglio di un giacchetto di pile, ottime per le uscite in comfort ed adatto allo smart working in comodità. Nella linea Amazon Essentials ecco un regalo utile, il Quarter-zip Polar Fleece Jacket, con una pratica zip a un quarto, in 100% poliestere, disponibile im molte taglie e colori, semplice da lavare in lavatrice.

- Se amate la puntualità o temete di essere in ritardo, un bell'orologio è quello che fa per voi o per lei, Guess con quadrante multiplo analogico, cinturino in silicone, quadrante blu, telaio in acciaio inossidabile.

- Prezioso per chiunque abbia a cuore una perfetta igiene orale, questo Oral-B PRO 3000, spazzolino elettrico e idropulsore Oxyjet con 4 testine Oxyjet e 6 testine di ricambio per spazzolino. Pulizia davvero efficace grazie alla testina circolare in grado di rimuovere fino al 100% di placca in più rispetto ad uno spazzolino manuale tradizionale.

- Mai uscire con i capelli in disordine con BaByliss C449E ferro arricciacapelli professionale, diametro 10 mm, rivestimento in Quartz-ceramic per avere velocemente lo stile desiderato, adatto anche per i capelli più lunghi.

Tecnologia di riscaldamento Advanced Ceramics, raggiunge la temperatura desiderata in pochi secondi e fornisce calore uniforme su tutta la ciocca.

- E' arrivato il momento di rottamare il vecchio smartponhe, ecco l'occasione che cercavi con Samsung Galaxy M21, display 6.4" Super AMOLED, 3 fotocamere posteriori, 64GB espandibili, batteria da 6.000 mAh con cui puoi guardare un film o videochiamare i tuoi amici senza rinunce e grazie alla ricarica rapida da 15 W sei subito pronto a ripartire.

