Amazon, saldi invernali: tutto il necessario per la settimana bianca e non solo

Su Amazon è tempo di saldi invernali e il sito di shopping online più famoso al mondo ha dato il via a offerte e sconti imperdibili su abbigliamento e accessori perfetti per affrontare il freddo di questo periodo. Cappotti, trench, jeans invernali, sneakers, sono alcuni dei capi più consigliati per un buon guardaroba d'inverno, ma non solo. A chi infatti non piace il paesaggio bianco e innevato delle montagne? È tempo, questo, anche della settimana bianca e quindi Amazon ha messo in vetrina tantissimi prodotti per gli appassionati del mondo della neve e dello sci.

Tutto il necessario per l'inverno: scopri i saldi di Amazon

Regali Natale, da Netflix a Spotify ecco quelli dell'ultimo minuto: carte regalo tutte online



Set Giacca e Pantaloni Bambina CMP Feel Warm. Tastato sulla neve a temperature sotto lo zero, questo prodotto tiene benissimo il caldo ed è dotato di ottima traspirabilità. Il materiale è pensato appositamente per isolare al meglio dal bagnato della neve pur giocando e rotolandosi a terra. Colori bellissimi.

Imbottitura in ovatta adatta per l'attività sciistica, tessuto antivento, antipioggia e traspirante con cuciture parzialmente nastrate. Il cappuccio e le bretelle infine sono completamente staccabili.



Felpa Uomo​ Helly Hansen HP Atlantic. Felpa francese con fodera in cotone e sul cappuccio. Questa felpa è dotata di un comodo elastico a costine in fondo e polsini e due tasche per le mani con dettagli in nastro. La cerniera frontale è completamente in metallo.



Guanti Alpini da Trekking SALEWA. Questi guanti sono fatti di un morbido tessuto che permette una buona presa anche con la moffola abbassata. Perfetti per lo scialpinismo o l'alpinismo classico, soprattutto nella fase di salita, sono dotati di un comodo blocco per la moffola sul dorso, che facilita l'aggancio.



Maglia Tecnica CMP. Questo capo senza cuciture è prodotto con certificazione Oeko-Tex per l'assenza di sostanze tossiche. Composto per il 67% da poliammide, 26% poliestere e 7% Elastan, è caratterizzata da un materiale traspirante e molto elasticizzate che offre comfort e libertà di movimento.



Scaldamani THE HEAT COMPANY. 100 % ingredienti naturali, questi scaldamani si riscaldano direttamente nelle vostre tasche. In giro per le strade fredde della vostra città, durante una passeggiata invernale, mentre si scia o nello stadio, la The heat company assicura finalmente le mani al caldo. Il pacco contine 10 paia (rimovibile individualmente) e può essere conservato per diversi anni se non aperto.



Maschera copertura invernale RICHOOSE. Prodotti con tessuti di alta qualità, queste fantastiche maschere invernali hanno una grande varietà di funzioni e qualità: antivento, ad asciugatura rapida, traspirante, e antibatterico.



Bastoncini da Trekking Pieghevoli e Antiurto Glymnis. I bastoni da trekking Glymnis sono realizzati in alluminio 7075 estremamente resistente e leggero. La punta è in carburo di tungsteno per garantire una grande resistenza, mentre la maniglia è in materiale EVA ad altà densità, idele per tenere la mano asciutta. Il pratico laccio da polso elimina il rischio di far cadere i bastoncini da trekking, garantendo assoluta sicurezza. I bastonicini trekking sono pieghevoli in 5 sezioni, permettendoti di riporli senza problemi e di trasportarli sempre con te nella pratica borsa.



Zaino da escursionismo con telaio interno AmazonBasics. Zaino con telaio interno di capacità pari a 75 L (750 L + sacca di espansione da 5 L); realizzato in poliestere durevole, ideale per escursioni e campeggio. Questo zaino, con ampie tasche e scomparti portaoggetti, è dotato di un ampio vano per sacco a pelo e cinghie a compressione multi-direzionale. Il rivestimento esterno è idrorepellente con cerniera antipioggia.



Salopette da Sci Bambino CMP. Questo capo è dotatao di un'imbottitura in ovatta CMP Feel Warm Flat ed è realizzato con materiale antivento ed antipioggia. Esterno:100% poliestere; Interno: 100% poliestere; imbottitura: 100% Poliestere. La chiusura e realizzata con una nastro elastico. Le cuciture sono parzialmente nastrate, mentre le bretelle sono regolabili.

Ultimo aggiornamento: 13:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA