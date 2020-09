Madrid Fashion Week, tutti i capi dalla passerella a casa tua con un click grazie ad Amazon

Ultimo aggiornamento: 17:00

Acquistare i capi delle nuove collezioni direttamente da una delle passerelle più alla moda d'Europa adesso è possibile. Laè la grande passerella della moda spagnola e conarriva direttamente a casa vostra. La Fashion Week madrilena si tiene due volte all'anno, nella Feria de Madrid e in diversi luoghi della città: questa edizione va dal 10 al 13 settembre. I migliori stilisti del momento sfilano a Madrid, ma le nuove collezioni possono arrivare a casa vostra in un click.propone una camicia stile gipsy , che strizza l'occhio alle geometrie per un look colorato e vivace, femminile ma confortevole. È diil top traspararente senza maniche, per un outfit casual dal gusto sportivo che invade le passerelle per vivere la quotidianità con raffinatezza. Disponibile cammello, nero e verde. Abiti ricercati e accessori evergreen con un ottimo rapporto qualità prezzo portano la firma diInfine, splendidi idiin pelle con colori accesi. Conle nuove collezioni sfilano in live-streaming e, con un solo click, arrivano a casa vostra direttamente dalla passerella di Madrid.