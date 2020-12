Amazon lancia le offerte di Natale, ecco i migliori regali per bambini

Il conto alla rovescia per Natale è ormai iniziato. E così la caccia al regalo. In questo Natale diverso dagli altri, gli affetti assumono un valore ancora più forte del solito. E quando si parla di affetti, tra i primi della lista ci sono i bambini, che siano figli, nipoti, o persone care.

Su Amazon, proprio questa settimana, sono iniziate le offerte natalizie, con sconti e proposte speciali per ogni categoria: elettronica, abbigliamento, sport, smartphone, pc ed ovviamente giocattoli e prodotti per bambini.

Dando uno sguardo alle offerte di Natale di Amazon, abbiamo trovato 4 regali perfetti per far contenti bambine e bambini. Ecco la lista su Amazon.

- Barbie, la bambola bionda è il regalo per eccellenza, sempre molto apprezzato dalle bambine di ogni età ed anche dai collezionisti. Su Amazon ecco Barbie Sweet orchard farm, la bionda veterinaria che si prende cura degli animali della fattoria. 7 animali sono inclusi nella confezione in vendita su Amazon.

- La pista della Hot Wheels è un must per tutti i bambini, un classico che diverte generazioni di bambini, perfetto dai 4 anni in su. Il playset di Hot Wheels City offre tante possibilità di divertimento,tra cui quella di far sfrecciare le macchinine in scala 1:64.

- Un personaggio da collezione, certamente per bambini, ma anche per i fan di Star Wars. Amazon propone l'action figure di Kylo Ren che appartiene a Star Wars Black Series. Piedistallo di alta qualità, dotato di effetti luminosi e di luce blu lampeggiante.

- Un tablet pensato da Lisciani per i bambini in età prescolare, Mio Tab 10" Tutor 2019 Special Edition, si collega alla tv, dispone di oltre 400 app da scaricare gratuitamente. Ha uno schermo 10“, processore Quad Core, 1GB Memoria RAM, 16 GB Memoria Flash. Consigliato ai bambini dai 3 agli 8 anni.

