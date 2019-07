Amsterdam verso l'addio al quartiere a luci rosse e alle ragazze in vetrina

Sabato 6 Luglio 2019, 14:05 - Ultimo aggiornamento: 06-07-2019 14:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

è nota per, le ragazze in vetrina e le droghe leggere. Gran parte della sua attrattiva si basa proprio su questo. Eppure qualcosa nella capitale europea sta per cambiare.prima donna a essere eletta sindaca di Amsterdam, ha intenzione di chiudere lo storicoperché la città deve iniziare a «immaginare il suo centro storico senza prostituzione».Niente più ragazze in vetrina e prestazioni sessuali a pagamento all'insegna della legalità. Una decisione che inevitabilmente ha scatenato un dibattito nell'. Riuscirà la città a cancellare il suo passato? Le persone che hanno protestato a gran voce contro la proposta della sindaca sono proprio 'le operatrici del sesso', che si sono dimostrate restie a trasferirsi in periferia. Secondo un sondaggio condotto tra oltre 170 lavoratrici del sesso, il 93 percento non vuole portare il quartiere a luci rosse in altre zone della città.Il progetto della Halsema è quello di ridurre i turisti nel centro storico e limitare la tratta di esseri umani. «Questi obiettivi non sono negoziabili – ha dichiarato la prima cittadina -. Lepresenti nel centro storico sono diventate un’attrazione turistica che richiama un gran numero di persone ogni giorno. C’è gente che passa solo per farsi un selfie o per prendere in giro chi ci lavora. Inoltre, la tratta di esseri umani, la frode e il riciclaggio di denaro sporco non sono più ammissibili. Le donne che si prostituiscono sono prevalentemente straniere e spesso non sappiamo come siano finite qui. Infine voglio meno disagi per i residenti e gli imprenditori. Deve diventare una zona tranquilla, più pulita e anche più vivibile».