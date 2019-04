Aperol, è festa per i 100 anni dell'aperitivo italiano, oggi è la base dello spritz

Compie 100 anni Aperol, uno dei marchi icona dell'aperitivo italiano. Nato in Veneto nel 1919 dai fratelli Luigi e Silvio Barbieri fu presentato la prima volta alla Fiera Internazionale di Padova. Il nome - spiega una nota - prende ispirazione dal termine Apéro che, in francese, significa aperitivo. Nono nella lista dei cocktail più venduti al mondo è una combinazione di erbe e radici in infusione, la ricetta originale è rimasta segreta e invariata nel tempo. Oggi è la base dell'aperitivo spritz.



Per festeggiare il centesimo anniversario Aperol ha annunciato una serie di attività celebrative a livello internazionale che avranno luogo durante tutto il 2019. Durante l'estate Aperol organizzerà il "The Aperol Summer Tour" in tutta Italia e in alcuni Paesi sulla costa europea, tra cui Grecia e Malta, dove sarà servito l'aperitivo sulla spiaggia con dei colorati anfibi Aperol che sbarcheranno direttamente dal mare, dando vita a veri e propri bar. L'attività avrà inizio in Israele, a Tel Aviv, il prossimo maggio.

Mercoledì 17 Aprile 2019, 17:12 - Ultimo aggiornamento: 17-04-2019 19:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA