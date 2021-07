Apre a Dubai la piscina più profonda del mondo che include una città sottomarina tutta da esplorare

La piscina più profonda del mondo, la Deep Dive Pool, situata a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, ha recentemente aperto le sue porte ad ospiti selezionati che potranno godere delle sue incredibili caratteristiche. La più esaltante di esse è proprio la sua profondità. Lo scorso 27 giugno, con i suoi 60 metri è stata definita, infatti, la più profonda al mondo.

In precedenza, questo titolo apparteneva alla piscina polacca di Deepspot, profonda 45 metri.

Nonostante la Deep Dive Pool non sia ancora aperta al grande pubblico, alcune persone di alto profilo hanno già avuto il privilegio di visitarla, tra queste Hamdan bin Mohammed al Maktoum, principe ereditario di Dubai, che ha condiviso la sua esperienza sui suoi social.

La nuova attrazione è almeno quattro volte più grande di qualsiasi altra piscina del mondo e contiene 14 milioni di litri di acqua dolce, l'equivalente di sei piscine olimpioniche. Si trova all'interno di una struttura a forma di ostrica e è circondata da sorgenti. L'acqua è mantenuta a una temperatura costante di 30 gradi.

All'interno dell'immensa piscina c'è un'intera città sottomarina. I subacquei possono esplorarla e è anche possibile giocare a biliardo sott'acqua nella sala giochi. Dispone, tra l'altro, di diversi sistemi di illuminazione e audio all'avanguardia per creare atmosfere diverse, oltre a 56 telecamere per garantire la sicurezza dei subacquei in ogni angolo.

La piscina funge anche da studio cinematografico subacqueo, e dispone di una camera iperbarica avanzata che, in caso di emergenza, può contenere 12 persone.

La Deep Dive Pool offre corsi di immersione per principianti e subacquei avanzati, oltre a tour con guide private. Chi non ha voglia di bagnarsi può anche comunque godersi la vista da un ristorante sottomarino dotato di ampie finestre.

La piscina dovrebbe essere aperta al pubblico nei prossimi mesi.