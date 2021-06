Barbie in plastica riciclata dall'oceano: la compagnia di giocattoli Mattel pensa in Green

Il colosso statunitense dei giocattoli Mattel ha presentato Barbie Loves the Ocean, la sua prima linea di bambole fatte di plastica riciclata dall'oceano. La campagna "The Future of Pink is Green" è in linea con il suo obiettivo di raggiungere il 100 per cento di materiali plastici riciclati, riciclabili o a base biologica in tutti i suoi prodotti e imballaggi entro il 2030. La collezione comprende tre bambole i cui corpi sono fatti con il 90 per cento di plastica riciclata dall'oceano e un set di giochi e accessori Beach Shack, fatto con più del 90 per cento di plastica riciclata. Barbie mira a raggiungere il 95 per cento di carta riciclata o certificata Fsc e i materiali in fibra di legno utilizzati nel packaging entro la fine del 2021.

