Estate 2021, la birra è la bibita preferita dagli italiani e vero «motore di aggregazione»

La birra è la bibita alcolica più consumata in Italia. Con il 61% delle preferenze è la bevanda leggera, versatile e poco alcolica più consumata in questo periodo di graduali riaperture, davanti a caffè, al 43%, acqua, al 34% e vino, al 38%.

Non solo. Nelle intenzioni degli italiani, resterà la più bevuta fuori casa anche nei prossimi mesi, doppiando, con il 67% delle preferenze, caffè, con il 28%, aperitivi e cocktail, con il 24%. È quanto emerge dalla ricerca «Il nuovo fuori casa degli italiani» realizzata dall'Osservatorio Birra e dall'Istituto Piepoli. Alle dichiarazioni dagli italiani fa eco la conferma dagli addetti ai lavori del settore. La bibita di malto e luppolo è infatti strategica per migliaia di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, pub, altri locali, nei quali questa bevanda ha un peso sempre più rilevante.

I piaceri degli italiani

Per un italiano su quattro il piacere più grande dell'estate 2021 sarà andare al ristorante o pizzeria con gli amici o passare una serata insieme davanti a una birra. Una scelta condivisa dal 23% del campione, e seconda solo alla possibilità di fare un viaggio con gli amici, in cima alla lista dei desideri per il 31% degli intervistati. Questi altri dati dello stesso studio realizzato su un campione di mille italiani maggiorenni rappresentativo della popolazione che va dai 18 ai 64 anni.

La ricerca mette anche in luce che la quasi totalità degli italiani, il 92%, ritiene importante tornare a condividere il tempo libero fuori casa. Ma nei mesi di restrizioni sono gli appassionati di birra ad aver sentito più di tutti la mancanza di luoghi di aggregazione e saranno sempre loro il motore della ripartenza del fuori casa. Quasi 8 amanti della birra su 10 dichiarano infatti che passeranno più tempo condiviso al di fuori delle mura domestiche nei prossimi mesi, contro il 71% dei non consumatori di birra.

