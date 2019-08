Caffè freddo, arriva il ricettario per gustarlo al meglio

Continuare in estate a bere caffè senza essere costretti a rinunciare all'amata tazzina quando la colonnina di mercurio sale è possibile. Ad assicurarlo è l'Istituto nazionale espresso italiano che, proponendo un suo ricettario, indica la strada dei tradizionali "caffè freddo" e "in ghiaccio" e una valorizzazione del caffè con bevande appaganti e rinfrescanti.



La proposta suggerita, in un contesto nel quale - spiega l'istituto - il consumo di caffè freddo è indirizzato verso gli oltre 6.000 milioni di litri nel mondo, va dalla granita al caffè diffusa nel sud Italia a ricette locali della tradizione come l'espresso con ghiaccio alla Salentina o lo shakerato e il tipico "caffè granito" della Costiera Amalfitana senza dimenticare il "mezzo freddo" della Sicilia orientale, l'aromatizzato e il "caffè del nonno", una crema fredda di espresso.



Con il ricettario dell'istituto vengono invece indicate alcune ricette realizzate ad hoc da professionisti del settore. Marco Cini di Mokador, propone, ad esempio, il "Coffee ReFresh-Mint", un espresso a base di menta, ghiaccio, cioccolato fondente, latte e sciroppo di menta da servire in coppa Martini. Il laboratorio dell'Espresso per conto di Filicori Zecchini suggerisce invece l'Espresso Americano realizzato con espresso, bitter Campari, Vermuth rosso, splash di soda e ghiaccio. Andrea Pinturi di Caffè Milani propone "Fra' Momo", un espresso doppio con zucchero di canna liquido, bacche di cardamomo, sciroppo alla menta e latte scremato. Vito Campanelli per Essse Caffè lancia invece la ricetta del "Caffè Soffiato" con un espresso Selezione Masini, ghiaccio cristallino e sciroppo di mandorla salentino.

Lunedì 12 Agosto 2019, 21:11 - Ultimo aggiornamento: 12-08-2019 21:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA