Caffè Patrimonio Unesco, De Luca a Trieste: «Vi voglio bene, ma l'arte è nostra. E dai...»

«Stiamo ragionando in queste ore per avere il riconoscimento del patrimonio mondiale Unesco, come già accaduto per l'arte della pizza, anche per l'arte del caffè. Siamo in concorrenza con gli amici di Trieste. Trieste è nel nostro cuore, è l'Italia, però per il caffe nel mondo è Napoli, almeno questo, e dai». Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Fb. «Ci sono caffè storici, aziende produttrici - aggiunge - ma se parliamo di arte del caffè vediamo se riusciamo a fare una proposta unitaria. Ma avendo chiarito che Trieste è nel cuore di tutti gli italiani, se volete bere una tazza di caffè dovete scendere a sud di Roma».

APPROFONDIMENTI LA RICORRENZA Napoli, buon compleanno Gran Caffè Gambrinus: festa in... L'INIZIATIVA Caffè Borbone al fianco di Plastic freeper la bonifica della...