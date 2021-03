Stati Uniti, cannoli e tiramisù nei distributori automatici: «Aumentate le vendite del 100%»

Aumenta il commercio online, ma aumentano anche le vendite dei distributori automatici. Con i negozi chiusi o limitati ad aprire solo in alcune fasce orarie, questi luoghi della ristorazione prêt-à-porter danno la possibilità di comprare cibo, bevande e piatti già pronti 24 ore al giorno. E non solo di qualità scadente. In alcuni si può trovare pizza artigianale, zuppe calde di ramen e carni di prima scelta. Ma anche box con tutti gli ingredienti per fare cannolì e tiramisù.

La pizza gourmet nei distributori automatici

Deglin Kenealy è l'amministratore delegato della Basil Street, una start-up che vende pizza gourmet nei distributori automatici. In tre minuti si può vedere la pizza che si è comprata mentre viene cotta e poi può essere subito portata via. Con il mercato della ristorazione che ha visto gravi perdite a causa del Covid, l'azienda statunitense ha raccolto 10 milioni di dollari per il progetto. E ha in programma di costruire 200 ATM, principalmente in Texas e California.

Distributori automatici in voga anche in Europa

Ma il commercio dei distributori automatici va alla grande non solo negli Stati Uniti. Anche in Europa sta andando bene. E Antonio Matarazzo, uno dei proprietari della Stellina Pizzeria ha iniziato a vendere a 25€ kit per fare la bolognese e la cacio e pepe. Questo anche all'interno degli stessi uffici.

Decisiva la chiusura dei ristoranti negli aeroporti

Non vanno male neanche i dolci. Dan Mesches, amministratore delegato di Sprinkles Cupcakes, una delle prime panetterie che ha iniziato a vendere le piccole e soffici torte negli Stati Uniti, ha visto aumentare le vendite del 100% rispetto allo scorso marzo. Un incremento dovuto anche alla chiusura forzata di numerosi ristoranti degli aeroporti, che così hanno permesso agli ATM di crescere nelle vendite.

Tecnologie contro la pandemia

E le ultiime tecnologie hanno permesso di rendere anche i prodotti venduti nei distributori vendita più sicuri. Anche durante la pandemia. Visto che non è necessario toccare nulla perché in alcuni c'è la possibilità di utilizzare un app. Con un clic si può portare a casa quello che si preferisce.

