La Capannina compie 90 anni: festa a Forte dei Marmi per il locale più antico d'Italia

Era il 15 agosto del 1929 quando Achille Franceschi inaugurò un locale in un vecchio capanno sulla spiaggia di Forte dei Marmi diventato negli anni simbolo della riviera versiliese: compie 90 anni la mitica Capannina, protagonista del film cult di Carlo Vanzina, 'Sapore di Mare', con quel Jerry Calà poi diventato uno dei nomi più legati allo stesso locale e al Forte che dal 1977 è gestito da Gherardo Guidi.



Il compleanno della Capannina sarà celebrato con un programma di eventi che porterà sul palco, oltre all'immancabile Jerry Calà, anche Massimo Ranieri, Emis Killa, Guè Pequeno, Eiffel 65, Elettra Lamborghini e i The Kolors. L'evento clou delle celebrazioni è fissato per mercoledì 21 agosto con il party '90esimo compleanno della Capannina' che vedrà la madrina della serata Manuela Arcuri affiancata proprio da Jerry Calà. Tra l'altro a un anno dalla scomparsa di Vanzina, il film Sapore di mare, in versione restaurata, sarà proiettato, sabato 20 luglio, direttamente sulla spiaggia di Lido di Camaiore (Lucca).

