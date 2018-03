Carlo Cracco rivisita la pizza Margherita: e sui social è boom di ironie

Venerdì 9 Marzo 2018, 22:47 - Ultimo aggiornamento: 09-03-2018 22:47

Il noto chef Carlo Cracco rivisita la pizza Margherita nel suo nuovo ristorante in Galleria Vittorio Emanuele a Milano. Nell'angolo bar-bistrot del locale si serve la pietanza il cui impasto è molto diverso dal solito: contiene diversi cereali combinati alla farina per renderla croccante e la salsa di pomodoro è più densa: assomiglia al ragù e prevede anche pomodorini confit. Il costo? 16 euro. Sui social molti napoletani (e non) si lasciano andare a commenti e facili ironie sull'argomento.