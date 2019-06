Carne bianca non è più salutare per il cuore della carne rossa: ecco lo studio sul colesterolo

Gli esperti hanno fatto seguire all'intero campione a rotazione tre tipi di diete, ciascuna per 4 settimane: una dieta con carne rossa, una dieta con carne bianca e una senza carne. Per rendere lo studio più affidabile, dopo ogni 4 settimane i partecipanti dovevano 'disintossicarsi' da ciascuna dieta ritornando per alcuni giorni alla loro alimentazione abituale.



Gli esperti hanno misurato il loro Gli esperti hanno fatto seguire all'intero campione a rotazione tre tipi di, ciascuna per 4 settimane: una dieta con, una dieta con carne bianca e una senza carne. Per rendere lo studio più affidabile, dopo ogni 4 settimane i partecipanti dovevano 'disintossicarsi' da ciascuna dieta ritornando per alcuni giorni alla loro alimentazione abituale.Gli esperti hanno misurato il loro colesterolo nel sangue alla fine di ciascuna dieta e visto che i livelli sono simili dopo aver mangiato per 4 settimane carne rossa o carne bianca. L'unica dieta che si mostra vantaggiosa contro il

nel

è risultata quella priva di carne.



Cionondimeno questo studio non è sufficiente di per sé ad abbattere l'idea che la carne bianca sia più 'cuore-friendly' di quella rossa, concludono gli esperti; vanno eseguite ulteriori ricerche per svelare se altri fattori sono in gioco oltre al colesterolo nel far sì che pollame e carni simili siano comunque più salutari.

Mercoledì 5 Giugno 2019, 13:53 - Ultimo aggiornamento: 05-06-2019 14:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA