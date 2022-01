Case da sogno, le 10 mete su Instagram in cima alla classifica Airbnb

Case sull'albero, in legno, con piscina e con vista sulla neve. Case galleggianti e tutte in vetro e acciaio. In una parola, case da sogno. E accessibili: 10 su Instagram sono in cima alla classifica Airbnb. Eccole.



1°: Zion EcoCabin

Hildale, Utah, Stati Uniti.

È una cabin con vista mozzafiato sulle Zion Mountains, nello Utah.



2°: Raven Rock Treehouse

Fletcher, North Carolina, Stati Uniti.

Il soggiorno in questa casa sull’albero in una riserva naturale di 40 acri è perfetto per disconnettersi dalla realtà quotidiana.



3°: Crow’s Nest

Monte Rio, California, Stati Uniti.

Situato tra le sequoie di Monte Rio, questo alloggio offre una vista panoramica sulla foresta secolare che circonda la proprietà.



4°: The Kingdom A-frame

Burke, Vermont, Stati Uniti.

Costruita nel 1968, la pittoresca cabin in stile “A-Frame” si trova a pochi minuti da alcune tra le principali attrazioni naturalistiche del Vermont, tra cui i sentieri di Kingdom Trails.



5°: The Woodlands House

Sandy, Oregon, Stati Uniti.

In un’antica foresta privata di oltre 2 ettari, due le terrazze all'aperto (di cui una con idromassaggio) circondate da maestosi pini.



6°: Villa Amalfi

Tulum, Messico.

Tantissimi like anche per questa splendida villa in stile bohémien vicino alla spiaggia di sabbia bianca di Tulum. Geometrie minimali, spazi aperti e ampie finestre danno la sensazione di trovarsi sempre all’aria aperta.



7°: Mariner Boathouse

Belgrado, Serbia.

Al settimo posto in classifica si posiziona questo alloggio unico, una scenografica casa galleggiante situata all’incrocio tra il fiume Sava e il Danubio, a Belgrado.



8°: Maison Lafleur

Le Vignau, Francia.

Circondato da querce secolari, il tradizionale casale con struttura portante in legno risalente al 18° secolo è stato recentemente restaurato e ora dispone anche di una piscina riscaldata.



9°: Hermosa Cabaña

Mineral del Chico, Hidalgo, Messico.

Nona posizione per questa baita moderna disposta su due piani e immersa nei boschi a nord di Città del Messico, in un borgo selezionato tra i “Pueblos Mágicos” messicani.



10°: Historic Guesthouse and Gardens

Marietta, Georgia, Stati Uniti.

Chiude la classifica un delizioso cottage in passato di proprietà di due governatori, con splendido giardino e serra, dove sorseggiare una tazza di caffè immersi nel verde.