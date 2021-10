Choco Italia in tour: la festa del cioccolato riparte da Potenza

Alla sua terza edizione riparte, assieme all’autunno, il viaggio di “Choco Italia in tour” dedicato agli amanti del cibo degli dei e dei dolci. Per la prima volta nella città di Potenza, nella centralissima piazza Prefettura, la prima tappa dell’evento è iniziata ieri e proseguirà fino a domenica, dalle ore 10 alle ore 24. Organizzato dall'Associazione Italia Eventi, Choco Italia in tour gode del patrocinio dell'Assessorato al Turismo del Comune di Potenza, grazie all’impegno del sindaco Mario Guarente e dell'assessore Alessandro Galella, dell’Unoe (Unione Nazionale Organizzatori di eventi) e della Pro Loco Basilicata.

«Il mercatino del cioccolato artigianale rappresenta un altro importante progetto per Italia Eventi, la quale nasce con l’obiettivo di dare valore ai piccoli produttori, agli artigiani ed alle produzioni di eccellenza tricolore. E’ tempo di ritornare ad apprezzare le proprietà e il comfort che solo il cioccolato sa regalarci, lo facciamo riprendendo con un tour tra le più belle città del Sud all’insegna della scoperta di tanti prodotti golosi, adatti a grandi e piccini», racconta l’organizzatore Giuseppe Lupo.

Tra le migliori aziende del cioccolato artigianali, ecco le rappresentanze campane di questa edizione: Antiche ricette cilentane - fichi del cilento con fichi, confetture e marmellate; Apicoltura Mucciolo di Capaccio Paestum con miele pregiato di vari tipi e prodotti al miele; Regina Chocolate di Angri con cioccolato di vario tipo ed alla canapa, creazioni di cioccolato con varie forme e personaggi; Zuccardi dolci artigianali dell'Irpinia di Morra De Sanctis con dolci al cioccolato e mostaccioli ripieni; Choco Time di Mirabella Eclano con tavolette di cioccolato, cioccolata calda, waffel al cioccolato e cremini di vari gusti; Liquore Tentazione di San Cipriano Picentino con liquore al cioccolato, castagne, liquore alla canapa e liquori di vario tipo; Pasticceria Bella Napoli di Portici con tipici dolci campani; Momenti gommosi di Napoli con caramelle, lecca lecca e marshmallow.