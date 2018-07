Le spighe verdi che premiano il Cilento bello e il buono

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 24 Luglio 2018, 11:00

Sfregiata dal cemento, invasa dai rifiuti, prima nella classifica delle aree col maggior numero di ecoreati: le cronache restituiscono una fotografia impietosa della Campania. Eppure c'è una parte della regione capace di promuovere la propria immagine e creare sviluppo puntando su tutela del paesaggio, sostegno all'agricoltura e valorizzazione dei prodotti tipici. Lo dimostrano le sei Spighe Verdi assegnate dalla Foundation for environmental education (Fee) a Massa Lubrense, Positano, Agropoli, Ascea e Pisciotta, pronte a fregiarsi, per il 2018, del simbolo che certifica la qualità ambientale nelle località rurali.I territori premiati hanno dovuto soddisfare 67 parametri che comprendono corretta gestione dei rifiuti, efficacia della raccolta differenziata, funzionalità degli impianti di depurazione, valorizzazione delle aree naturalistiche e del paesaggio, accessibilità, cura dell'arredo urbano e presenza di produzioni tipiche. Non è un caso, dunque, che i cinque Comuni campani premiati siano già stati insigniti della Bandiera Blu, il vessillo assegnato sempre dalla Fee alle località caratterizzate dal mare pulito e quindi già impegnate sul delicato fronte della sostenibilità ambientale.Emblematico il caso di Massa Lubrense, unica cittadina del Napoletano a essere premiata per una serie di iniziative. Qualche esempio? Estensione del porta a porta alle strade secondarie, piani straordinari di raccolta dell'immondizia sulle spiagge, pulizia del mare attraverso un apposito battello e ben due depuratori. Senza dimenticare la promozione dei siti naturalistici e il sostegno ad aziende agricole e coltivatori: «Pur senza elargire somme di denaro spiega il vicesindaco Giovanna Staiano abbiamo incoraggiato la conservazione dei tipici pergolati e la produzione di eccellenze come il pomodoro cuore di bue, il limone Igp, l'olio di oliva e il provolone del monaco Dop: agricoltura sostenibile e salvaguardia del territorio restano un binomio vitale per la nostra comunità».