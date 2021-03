Record: la ciliegia più pesante al mondo è in Emilia Romagna

Pesa 26,45 grammi la ciliegia più pesante al mondo. Più di una castagna (intorno ai 12 grammi) e quasi quanto un'albicocca (30 grammi). Un numero lontano dalla media: visto che una cerasa pesa normalmente tra i 7 e gli 8 grammi. A coglierla l'azienda di Salvi Vivai a Runco di Portomaggiore (Ferrara) nel ceraseto sperimentale. Non una ciliegia come le altre, ma che appartiene alla serie Sweet, una famiglia selezionata dall'Università di Bologna e che ora entra a far parte del Guinness World Records.

Dieci anni di ricerca

«Dopo più di dieci anni dedicati alla ricerca e allo sviluppo di questa particolare famiglia di ciliegie – spiega sul sito dell'azienda Stefano Tartarini, professore al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari dell’Università di Bologna e neo-responsabile del progetto Sweet –, è una grande soddisfazione l’ottenimento di questo risultato, perché conferma quanto sia stato importante il lavoro realizzato in questi anni».

Superato di 2 grammi il record precedente

Il frutto era stato raccolto lo scorso giugno. Notato per la sua grandezza, si sono subito contattati gli esperti Soc. Coop. Bilanciai Campogalliano per procedere alla misurazione e al peso. Effettuate tutte le verifiche alla presenza di un notaio, si è certificato il peso di 26,45 grammi, che super quello del record precedente di 23,93.

Il frutto di molti investimenti

Un record festeggiato dall'azienda della provincia di Ferrara. «Salvi Vivai ha accolto naturalmente con grande orgoglio questa notizia: significa infatti coronare con un riconoscimento mondiale un processo di sviluppo e ricerca avviato da tanti anni in collaborazione con Università prestigiose», spiega sul sito Silvia Salvi, amministratore Salvi Vivai. «Certamente la sperimentazione su una nuova varietà di piante comporta moltissimi investimenti. Devono essere infatti studiati gli effetti che ogni tipo di trattamento determina sul prodotto. La quantità di acqua, di elementi nutritivi da apportare, i trattamenti agronomici devono essere tarati ogni anno per ottenere un miglioramento continuo. Sapere che stiamo producendo una ciliegia da Guinness è un ulteriore coronamento del nostro lavoro di equipe».

