Classifica dei 25 migliori paesi al mondo: trionfa la Svizzera, Italia al 17esimo posto

Per il quarto anno consecutivo la Svizzera si aggiudica il primo posto nella classifica dei migliori paesi al mondo di U.S. News. La graduatoria, arrivata alla sua quinta edizione, è basata sulle risposte di oltre 20mila persone in 36 diversi paesi del mondo. Al secondo posto troviamo il Canada, mentre il Giappone perde una posizione rispetto all'anno scorso e si attesta terzo. Quarta la Germania, mentre per trovare gli Stati Uniti bisogna scorrere fino alla settima posizione.

