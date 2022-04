Clayton Norcross è Beautiful Chef: che pizza l'ex Thorne Forrester

Clayton Norcross diventa “Beautiful chef” per un giorno. L’attore statunitense che per anni ha interpretato il ruolo di Thorne in Beautiful, ha partecipato ieri all’inaugurazione di “Roma Food Excel”, il salone Internazionale dedicato alle eccellenze enoagroalimentari in programma fino al 27 aprile alla nuova Fiera di Roma.

APPROFONDIMENTI LA TENDENZA Da Ronn Moss a Meryl Streep, Hollywood si trasferisce in Puglia:... LA STORIA Ronn Moss, l’investimento in stile Beautiful di Ridge: una... RISTAMPE I Clash e il «Combat rock»: note ribelli prima del grande...