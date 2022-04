Clemente Mastella e la moglie «difendono» l'agnello a tavola

Secondo Monica Cirinnà solo dei 'cannibali' possono mangiare l'agnello? «Dico la verità: sarebbe la stessa cosa per altri cuccioli come il vitello. Alla Cirinnà bisognerebbe spiegare che l'agnello e il vitello c'erano già nell'ambito della Bibbia. Per cui questa cosa, il non mangiare l'agnello, mi pare una cosa strana». A parlare, ospiti di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, sono Clemente Mastella, sindaco di Benevento, e sua moglie, la senatrice Sandra Lonardo. Quindi voi a Pasqua l'agnello lo preparate eccome. «Certo - ha detto la senatrice a Radio1- e ieri, per Pasqua, ho cucinato l'agnello con la mollica di pane, una cosa molto particolare».

