Stranger Things 3, la Coca-Cola pronta a riproporre la 'New Coke' come nel 1985

Mercoledì 22 Maggio 2019, 10:02 - Ultimo aggiornamento: 22-05-2019 12:05

Chi ha più di 40 anni ricorda sicuramente la New Coke, la, che nelvenne lanciata sul mercato: la bibita più famosa del mondo cambiava formula (e purtroppo gusto). Fu un flop memorabile che convinse i vertici di Atlanta a ritornare subito, dopo soli 79 giorni, alla versione originale.La società di bevande con sede ad Atlanta sta rilanciando la tanto denigrata '' per un periodo limitato questa estate, prima della terza stagione della serie fantasy di Stranger Things di Netflix . La trama avviene nel, lo stesso anno in cui latentò, senza successo, di imporre una nuova formula ai consumatori. La bibita apparirà per tutta la terza stagione della popolare serie, hanno riferito le aziende martedì.ha detto che non ha accettato i soldi dellaper il piazzamento nella nuova stagione, e che i creatori dello spettacolo, Ross e Matt Duffer, hanno concepito l'idea da soli. Coca-Cola contribuirà a promuovere la serie mettendo etichette "Stranger Things" su bottiglie e lattine. Lo riporta l'Independent Le reazioni dei fan, sul web, sono state discordanti. C'è chi ovviamente non vede l'ora che arrivi la terza stagione della fortunata serie di Netflix, ma i meno giovani hanno ancora un ottimo ricordo della New Coke: «Faceva davvero schifo, se una cosa non ha funzionato la prima volta, perché riprovarci una seconda?».