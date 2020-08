Conserva hamburger e patatine di McDonald's per 24 anni: il risultato su TikTok

Una donna ha conservato un hamburger e delle patatine fritte di McDonald's nel suo armadio per circa 24 anni e questa settimana l'utente di TikTok Aly Sherb ha deciso di condivire un video per mostrare il risultato.

Nella registrazione, sua nonna mostra il cibo, che è stato acquistato nel 1996, tuttavia l'aspetto del famoso panino non è cambiato molto in tutto questo tempo. Non è stato precisato che tipo di Mc menu sia stato conservato. Ciò che è certo però è che sia il suo pane, la carne che le patatine non sembrano aver subito grandi cambiamenti e comunque non sono marcite.

Il video è stato visto più di 3 milioni di volte.

Ultimo aggiornamento: 14:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA