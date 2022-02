«Coppie bianche, niente sesso per 1,8 milioni di italiani»

Le coppie bianche? Sono quelle che non fanno più sesso. Secondo Incontri-ExtraConiugali.com, il fenomeno è in crescita. Su duemila persone di entrambi i sessi, intervistate del 24 al 28 gennaio 2022, stima che in Italia siano 248.600. Quindi, 497.200 persone stanno insieme senza avere rapporti sessuali. Senza contare poi quante non si trovano in una relazione e comunque non fa sesso: 1,8 milioni di italiani.

Ovviamente, si parla di numeri parziali ma in linea con quelli del «Rapporto Censis-Bayer sui nuovi comportamenti sessuali degli italiani» che — al 2019 — ha stimato nella stessa fascia di età un 11,6% di uomini e di un 8,7% di donne che non fanno sesso: insomma 1,6 milioni di italiani. «La percentuale di maschi 18-40enni che non praticano sesso è salita oggi al 13% e quella delle donne al 9,8%», sostiene Alex Fantini, fondatore della piattaforma.