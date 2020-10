Corsi di Seduzione: PlayLover Academy aiuta a risolvere i problemi di cuore

PlayLover Academy è la prima accademia formativa in Italia che si occupa delle tematiche sentimentali e sociali, sia sul fronte maschile (prevalente) che sul fronte femminile (minoritario), attraverso veri e propri corsi di seduzione.

Le persone che contattano PlayLover, provenienti da diverse estrazioni sociali, sono spinte dal desiderio di capirne di più sulle dinamiche relazionali e decidono così di migliorare sé stessi per stare bene con gli altri e con un partner.

Istruiamo gli studenti trasmettendo, attraverso una formazione pianificata e rigorosa, il corretto modus operandi affinché possano finalmente superare i limiti che attanagliano la loro vita (per esempio la timidezza) e fare nuove conoscenze in qualunque ambito: cosa che nessuno fa nella società odierna.

Immagina di camminare per le vie della tua città o mentre fai shopping al centro commerciale: incroci lo sguardo di una ragazza che scatena un sorriso reciproco… Perché perdere l’occasione di fare una nuova conoscenza che potrebbe potenzialmente portare ad una relazione sentimentale stabile e duratura?

Seguendo i nostri corsi di seduzione è possibile acquisire gli strumenti per adottare la corretta intraprendenza relazionale. Con rispetto e intelligenza sociale potrai palesarti a lui/lei nella migliore versione di te facendo bella figura… Il proseguo potrà essere deciso solo da entrambi. Ma se non ti butti, continuerai ad andare a casa da solo, a mani vuote.

Solitamente le persone non prendono in considerazione queste opportunità, in quanto incapaci di coglierle per via di alcuni preconcetti sociali e convinzioni limitanti. È necessario, quindi, comprendere quali sono le giuste modalità per interagire efficacemente utilizzando la giusta intelligenza sociale, la giusta energia, senza spaventare l’altro o risultare strambi.

Moltissime persone hanno paura di interagire con persone nuove. Per tal motivo, il nostro percorso formativo parte dalla mentalità, ossia il punto cruciale su cui i nostri trainer (allo stato attuale 10, ma in costante espansione) vertono maggiormente per cambiare le credenze depotenzianti degli studenti e superare le loro paure al fine di non perdere più occasioni nella vita e diventare persone estroverse, curiose di scoprire il mondo.

Il nostro obbiettivo non è quello di insegnare a passare da un materasso ad un altro, ma aiutare le persone a trovare il partner dei loro sogni che meritano di avere al loro fianco. I corsi di seduzione si svolgono in tutta Italia e permettono di far acquisire un reale miglioramento dell’atteggiamento mentale, che inevitabilmente influenzerà tutte le aree della vita, da quella sentimentale, famigliare e sociale.

Il corso più frequentato è il PlayLover Master (durata di 1 settimana), un training full immersion con un programma strutturato che comprende temi legati alla mentalità, schemi di pensiero potenzianti e modi corretti per conversare con una sconosciuta necessari allo svolgimento della parte pratica. Le sessioni operative consistono nel fare conoscenze nei diversi contesti come le librerie, passeggiando in città, nei centri commerciali, locali notturni (discoteche) o bar.

Ci sono poi le consulenze continuative dove, in base ai vari pacchetti, lo studente viene supportato da un coach con delle ore a disposizione per una consulenza individuale ritagliata sulla specifica persona, ricevendo indicazioni e consigli su come comportarsi nelle diverse dinamiche di prima conoscenza, di fidanzamento o tra coniugi.

PlayLover ci mette la faccia anche sul fronte dating app: seguiamo gli studenti fianco a fianco per conoscere nuove persone online stimolando la curiosità attraverso un profilo accattivante e di valore, il modo corretto di impostare le conversazioni ed apparire diversi agli altri.

Per i più studiosi e amanti della didattica sono inoltre disponibili dei videocorsi consultabili da computer, tablet o smartphone.

Alcuni studenti confessano di essere stati inizialmente scettici nei confronti del mondo del miglioramento personale e sentimentale, il motivo? La società ci trasmette la credenza che per avere una vita sentimentale appagante “bisogna saperci fare” e che si tratta di una dote naturale. Ma come si fa a “saperci fare”?

Purtroppo, le persone pensano erroneamente che un uomo, di base, ci debba saper fare con le donne. Credono che, senza un’istruzione pregressa, debba riuscire a conoscere donne nuove in ogni contesto. Non è così. La società non insegna queste cose. Si pensa che l’uomo italiano ci sappia fare con il gentil sesso. La realtà, dal backstage, è che l’uomo italiano medio è un vero disastro.

La realtà dei fatti è che nessuno insegna qualcosa di concreto su queste tematiche oppure acquisiamo parte di queste abilità facendo diverse esperienze, che purtroppo non tutti, per svariate ragioni, hanno occasione di fare nella vita.

Da un lato abbiamo gli uomini che per timidezza non hanno il coraggio di interagire con le ragazze, dall’altro le ragazze che hanno problemi ad attirare l’uomo giusto o non investono nel modo corretto nella conoscenza, portando inevitabilmente all’allontanamento del ragazzo.

Le situazioni sentimentali sono delle più disparate e i nostri studenti, che ad oggi superano i 1500 in tutta Italia ed una minoranza dall’estero, testimoniano giornalmente attraverso i nostri portali i successi che ottengono con grande soddisfazione.

PlayLover è l’unica realtà strutturata in Italia che eroga costantemente corsi di seduzione. La nostra missione di aiutare le persone a risolvere i loro “problemi di cuore” è partita come pura passione, nel giro di pochissimo tempo si è trasformata in una realtà aziendale dove tutti i corsi di punta sono sempre sold out, fatturando annualmente ben oltre un milione di euro.

