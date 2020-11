Cyber Monday, quando nasce e cosa conviene acquistare

Meglio il Black Friday o il Cyber Monday? Prima di rispondere alla domanda, cerchiamo di capire di cosa si tratta. L'origine, come per il Black Friday, affonda le radici sempre negli Stati Uniti, dove il marketing ha coniato questo termine per dare il via a sconti ed offerte promozionali dedicati ai prodotti tecnologici, il lunedì successivo alla festa del Ringraziamento, il Thanksgiving.

E' un termine tutto sommato recente, risale al novembre del 2005, quando Ellen Davis e Scott Silverman, titolarono "Cyber Monday", un comunicato stampa per un sito di e-commerce, Shop.org. Era la fine di novembre di 15 anni fa, e da quel momento molti altri negozi online iniziarono a fare riferimento a quel termine per lanciare prodotti in offerta, nel lunedì successivo alla festa del Ringraziamento, che in America è una delle feste più importanti per le famiglie.

Come spesso accade, la consuetudine americana, proprio come Halloween, ha valicato i confini americani per arrivare anche in Europa, Italia compresa. Oggi il Cyber Monday è un momento molto importante per i negozi di elettronica, che vendono computer, smartphone, smart tv, tablet, console, per due ragioni che riguardano clienti e commercianti. Se il Black Friday è una giornata di sconti generici, dedicata a tutti i settori merceologici, il Cyber Monday è esclusivo solo per gli store di tecnologia, mentre per i consumatori è utile per trovare un determinato prodotto in offerta, o anche per anticipare i regali di Natale, visto che ormai manca meno di un mese.

In questo momento storico, in cui gli assembramenti sono vietati, anche andare in un negozio fisico non è sempre una facile impresa, per cui molti negozi propongono gli stessi sconti anche online per facilitare il cliente e spesso anche senza spese di spedizione. Come sempre quando si cerca online, Amazon risulta tra le vetrine più ricche di prodotti e con maggiori offerte.

Ecco alcuni dei prodotti che si potranno trovare lunedì 30 novembre, giorno del Cyber Monday su Amazon.

- Monitor LG 24ML600S, full hd, 1920x1080, AMD FreeSync 75Hz, Audio Stereo 10W, HDMI (HDCP 1.4), Flicker Safe.

- Huawei MatePad T 10s, display da 10.1", RAM da 2 GB, Memoria Interna da 32 GB, Wi-Fi, Processore Octa-Core, Quad-speaker, colore Deepsea Blue.

- Asus RT-AC86U Router Wireless AC2900 Dual-band Gigabit 802.11ac, MU-MIMO, AiProtection, 3G/4G support, AiCloud.

- Sony WF-1000XM3 - Cuffie completamente wireless con HD Noise Cancelling, Compatibili con Google Assistant, Alexa e Siri, iOS/Android, Bluetooth, NFC, Batteria fino a 32 ore, Nero.

- Razer Basilisk Mercury - Ergonomico USB Gaming Mouse FPS per PC, Sensore ottico 5G da 16K DPI, Resistenza della rotella personalizzabile e illuminazione Chroma RGB, Bianco.

