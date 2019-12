Cyber Monday, tutte le offerte moda su Amazon

Se vi siete persi il Black Friday è il momento giusto per rimediare: il Cyber Monday di Amazon propone numerose offerte per rimpinguare il vostro guardaroba con l'imbarazzo della scelta per tutte le età e tutti gli stili.

Per gli amanti del casual sono in promozione i capi di G Star: dai jeans taglio dritto per donna a 52.24 euro al modello cargo da uomo a 35,95 euro.

Cyber Monday Amazon, scopri tutte le offerte attive fino a mezzanotte

In prima linea anche i gioielli: la collana pendente Tuscany in argento con pendenti a forma di stelle ma anche l'orologio It's Time di Uno de Cincuenta a circa 111 euro.

Per chi avesse in mente di partire per Capodanno sconti anche sui trolley firmati Carpisa con il 25% su tutti i modelli.

E per i bimbi? Le piccolissime impazziranno per il costume da Elsa di Frozen con scettro e corona, mentre i fratellini minori saranno carinissimi per le feste con il pagliaccetto da pinguino.

