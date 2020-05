Tutte pazze per la danza del ventre: è boom di dirette YouTube e Instagram per tenersi in forma

Ultimo aggiornamento: 18:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Suonano i tamburi, e le ragazze tirano fuori pantaloncini, magliette colorate e foulard con le medagliette per scatenarsi di fronte al tablet o al computer. Se un tempo era Jane Fonda a fare impazzire il pubblico femminile con l’aerobica, ora sono le star della danza del ventre sul web a spopolare fra migliaia di followers desiderose di riscoprirsi toniche ma anche sexy, maliziose e seducenti. Chiuse in casa per mesi, con l’incombenza di doversi reiventare: le donne di gran parte del pianeta, single, mogli, compagne o mamme, si sono per forza di cose dovute improvvisare anche colf, maestre, cuoche, e personal coach di se stesse durante il periodo del lockdown. Niente parrucchiere, niente estetista, ma l’esigenza, per tante, di ricavarsi comunque qualche ora, nel corso della settimana, da dedicare a se stesse e alla riscoperta della propria femminilità. Ed è per questo che proprio gli ultimi mesi hanno visto il boom dei tutorial di danza del ventre sui social network e delle dirette di “belly dance”, appunto, su Instagram. Tante le insegnanti e “guru” del settore a livello internazionale che, sulla scia della nuova tendenza, sono seguite tutti i giorni nelle lezioni in streaming su YouTube o negli appuntamenti live su Instagram.Un modo totalmente gratuito per tenersi in forma e coltivare, anche da casa, la sensualità femminile a volte troppo ignorata nei classici allenamenti da palestra. Leilah Isaac, coreografa e belly dancer professional, dal suo salotto londinese continua a impartire tutorial di 20 minuti sull’omonimo canale YouTube, appuntamenti che permettono di allenare gli addominali a suon di musica perfezionandosi nello “shimmy” o nel “belly roll”, a seconda della zona del bacino o del busto su cui si desidera lavorare.Musiche e ritmi orientali a cui è impossibile resistere anche sulla pagina Instagram della ballerina del ventre professionista e coreografa Janelle Jalila Issis, che dal suo balcone assolato in Florida guida le followers worldwide in dirette dove, oltre a suggerire e spiegare i movimenti base della danza del ventre, invita ognuna a seguire il ritmo della musica ballando in libertà. Un modo divertente per scaricare lo stress e bruciare calorie senza abbandonare il proprio balcone, giardino o salotto. Da Houston, Texas, Sahira mostra come allenarsi anche con l’ausilio di strumenti tipici della tradizione della danza orientale, come i cimbali, il velo o i fan veils (ventagli dalla lunga coda di seta). Per le più audaci, o esperte, ci si può sbizzarrire in brevi coreografie con il supporto perfino delle caratteristiche ali di seta lucida. «I benefici della danza del ventre sono molteplici», spiega Tara Parvati, insegnante di danze orientali e tecniche di rilassamento attraverso il repiro, «si tratta di forme di movimento unite alla musica che hanno origine in antichissimi riti dedicati all’energia femminile e alla fertilità. Ogni donna, a qualsiasi età, può riconciliarsi con il suo aspetto emotivo più libero e consapevole, riappropriandosi della gioia di muoversi in sintonia con le proprie emozioni e sentendosi connessa con la zona del bacino, il centro energetico della sessualità e dell’energia femminile creativa, quella che in India si definisce shakti».