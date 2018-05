Il leggendario diamante «Blu Farnese» venduto all'asta per 6,7 milioni di euro

Mercoledì 16 Maggio 2018, 10:19 - Ultimo aggiornamento: 16-05-2018 11:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il leggendario' da 6,16 carati, donato nel 1715 a Elisabetta Farnese regina di Spagna, è statoieri sera da Sotheby's a Ginevra per 6,7 milioni di dollari (circa 5,65 milioni di euro). Si tratta di una cifra ben più alta dell'attesa dell'asta, che oscillava tra 3,7 e 5,3 milioni dollari.Il diamante proviene dalle miniere di Golconda, in India, le stesse dove fu scoperto il diamante Hope, acquistato dal re Luigi XIV. Il 'Blu Farnesè ha visto 300 anni di storia europea dalla fine della guerra di successione spagnola alla caduta dell'impero asburgico.Elisabetta, una discendente di papa Paolo Terzo Farnese, lo ricevette nel 1715 a Parma per il matrimonio con Filippo V di Spagna, un nipote del Re Sole. Indossato da uomini e donne, da allora il diamante attraversò l'Europa grazie alle alleanze nuziali stipulate dai figli di Filippo con le maggiori teste coronate.