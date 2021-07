Olio e dieta, quanto usarne e quale scegliere: tutto ciò che c'è da sapere in 2 minuti

Olio nella dieta, sì o no? La risposta degli esperti è assolutamente sì, ma occhio alle quantità e soprattutto alla tipologia scelta. Lo dice in modo chiaro la nutrizionista Lucilla Titta: tra olio di cocco, olio di palma e olio d'oliva non c'è dubbio, l'olio migliore è certamente quello extra vergine di oliva e la dose giusta non è poca come pensano in tanti.

L'olio di oliva ha una serie di proprietà che fanno molto bene alla salute e che sono indispensabili per il nostro organismo. In questo video cerchiamo di fare chiarezza sulle differenze che ci sono tra grassi vegetali e grassi animali e sulle caratteristiche delle diverse tipologie di olio in relazione al nostro corpo. Quale scegliere per la nostra dieta? Quanto utilizzarne? Tutte le risposte in meno di 2 minuti.