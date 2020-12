È boom di calendari dell'avvento alcolici: solo per over 18

Dalle aziende di distillati arrivano i calendari per soli maggiorenni. E spopolano.

Mai come quest’anno si contano in commercio tanti calendari dell'avvento alcolici per over 18: tridimensionali e con prodotti mignon all’interno. «Sono pensati per essere un regalo originale, un po’ dissacrante e vizioso», spiega Sanzio Evangelisti, proprietario di Distillerie Mazzetti d’Altavilla che ha lanciato per la prima volta quest’anno un calendario con una selezione di 12 grappe, spirit e liquori, ripetuta per due volte in versione miniatura. Ecco quindi sei prodotti della linea Original (Amaro Gentile, Amaro Forte, Bitter, Gin, Limone e Liquirizia) e sei tra le grappe più rappresentative della gamma Mazzetti: Riserva Segni, Grappa di Barolo Riserva, Grappa di Moscato Barricata, Grappa di Arneis, Intesa e l’imperdibile 7.0 Grappa di Ruché 100% Cru.

Dalla grappa al whisky: nel calendario dell’avvento di Jack Daniel’s ogni casella nasconde un regalo made in Jack: in totale 21 mignon tra il classico Old N°7, il dolce Tennesse e Honey, il ricercato Single Barrell e il morbido Gentleman Jack. Tre caselle, invece, celano altrettante sorprese.

Per chi ama la birra, c’è invece la versione italiana (con qualche incursione estera) del più celebre Beery Christmas. Parliamo del calendario dell’avvento del distributore Il BereBene con una selezione di birrifici artigianali italiani e qualche evergreen estero per appassionati, per un totale di 24 etichette.

