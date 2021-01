Epifania, su Amazon le migliori offerte per il 6 gennaio: calze e dolciumi per tutti

L'Epifania tutte le feste si porta via! Manca sempre meno al 6 gennaio e, fra chiusure e restrizioni, diventa sempre più difficile trovare il momento adatto per uscire e fare compere. Per fortuna fare acquisti online è ormai diventato semplicissimo e su Amazon ci sono tantissime offerte per fare felici grandi e piccini. E con Amazon Prime diventa tutto ancora più semplice, grazie alla consegna gratuita e i tempi d'attesa ridotti: il consiglio è di usufruire del mese di prova gratis per testare tutti i vantaggi del programma.

Calza della befana, ecco le più belle disponibili su Amazon

Frozen è senza dubbio uno dei film d'animazione Disney più amati dai bambini. Calzettone Disney Frozen 2 (Giochi Preziosi) è il regalo ideale per i piccoli fan delle principesse Elsa ed Anna: questa calza in tessuto contiene sempre 4 giochi e, grazie alla comoda tasca posteriore, puoi personalizzare il tuo calzettone aggiungendo sorprese in più. Giochi personalizzati ed ispirati ai protagonisti del film Frozen 2. Questa calza della Befana è una delle più gettonate su Amazon ed è acquistabile ad un prezzo davvero super.

Ma i cartoni sono tanti e i gusti dei bambini variano a seconda dell'età. I più piccoli ameranno certamente Calzettone Bing (Giochi Preziosi), che contiene 5 soprese e giochi ispirati ai protagonisti del cartone animato. Questa calza, come anche quelle dedicate ai Gormiti, alle LOL, a Luì e Sofì dei Me Contro Te, si può acquistare su Amazon, risparmiando e restando comodamente seduti sul divano di casa propria.

I dolciumi piacciono proprio a tutti, dunque perché non approfittare dell'Epifania per un simpatico regalo al proprio partner? Un bouquet composto interamente da lecca-lecca è un dono simpatico e senza dubbio originale: su Amazon è in vendita Chupa Chups Flower Bouquet, uno degli acquisti più gettonati dagli utenti del popolare e-commerce online negli ultimi giorni. Contiene 19 lecca-lecca a gusti assortiti limone, arancia, fragola, mela, anguria e ciliegia.

