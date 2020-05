Fase 2, viaggi senza quarantena: parte la caccia all'affare

Vacanze made in Italy, ma fino a un certo punto. Perché se dal 3 giugno ci sarà il via libera agli spostamenti tra Regioni, le frontiere non apriranno solo all’interno del nostro Paese. Da quella stessa data cadrà pure l’obbligo della quarantena di 14 giorni anche per i cittadini stranieri provenienti dai Paesi Schengen e dalla Gran Bretagna. E lo stesso potranno fare gli italiani che vorranno recarsi in questi Stati. Per il resto dei cittadini europei che arriveranno in Italia l’obbligo della quarantena scomparirà dal 15 giugno. Per ora – a giudicare dalle tariffe – sembra molto conveniente viaggiare tra diversi Stati, quasi più che da una Regione italiana all’altra. Un fattore – quello del costo degli spostamenti - che diventerà cruciale per uscire dalla crisi economica anche grazie al turismoe, anche se non è ancora chiaro quando i cittadini extraeuropei potranno godersi una vacanza in Italia, regole che saranno fissate congiuntamente in sede Ue.

Una rapida ricerca sui prezzi applicati oggi dalle principali compagnie aeree, soprattutto quelle low-cost, fa emergere come le tariffe per un volo per entrare o uscire dall’Italia sono ai minimi storici a partire dal mese di luglio. Un esempio? Volare da Napoli a Barcellona o viceversa con EasyJet può costare in pieno luglio, andata e ritorno, poco più di 30 euro, bagagli esclusi. Non può dirsi lo stesso per chi deciderà dal prossimo 3 giugno di spostarsi in treno per andare da Milano a Napoli. L’Easa, l’Agenzia europea per la sicurezza aerea, ha infatti previsto di eliminare la regola di lasciare vuoto il sedile centrale degli aeroplani. L’unico obbligo per i passeggeri sarà di dover indossare la mascherina sia durante il viaggio che negli scali aeroportuali. Nessuna perdita, quindi, per i principali vettori perché il posto libero al centro è soltanto consigliato, ma non imposto.

La maggior parte delle principali compagnie aeree ha previsto una graduale riapertura delle tratte dal 15 giugno, altre – come la low-cost RyanAir – opereranno quasi a pieno regime a partire da luglio soprattutto per le mete delle vacanze. Prenotare oggi una vacanza in una meta europea può rappresentare un vero affare: per volare da Napoli a Palma de Mallorca, un viaggio a/r può costare anche meno di cento euro in agosto. Offerte che – a giudicare dagli ormai pochi posti disponibili – in molti non hanno voluto lasciarsi scappare. Prezzi da affare anche per un’isola greca. Certo, c’è da superare la diffidenza degli ellenici nei confronti degli italiani. Il governo di Atene ha infatti escluso la possibilità che dal nostro Paese si possa giungere in Grecia a causa dell’elevato numero di contagi sofferto negli ultimi tre mesi. Il titolare della Farnesina, Luigi Di Maio, sta lavorando per scongiurare questa ipotesi. Se ci riuscisse, già oggi, è possibile prenotare un volo da Napoli per Mykonos ad agosto con Volotea anche per meno di 100 euro. Va da sé che le stesse logiche possono essere applicate a quei turisti che decideranno di scegliere il Belpaese per trascorrere le proprie vacanze: prezzi concorrenziali verso tutti gli aeroporti italiani. Le compagnie aeree ricordano come le cabine di un aeroplano riescano ad attivare il ricircolo dell’aria ogni tre minuti, come in una sala operatoria.



Con le frontiere interregionali nuovamente aperte dal 3 giugno si ripropone però il fenomeno degli elevati spostamenti da Nord verso Sud come si sono già visti prima dell’attivarsi delle limitazioni imposte dal Governo. Per quella data, in alcune fasce orarie, trovare un posto è già diventata un’impresa ardua soprattutto da Milano verso Napoli. Con Italo posti esauriti per i due treni prima delle 7, nel corso della giornata si potrà viaggiare – solo andata – a partire da 75 euro. Per i Frecciarossa stesso discorso con prezzi che partono dagli 80 euro. Più difficile, in questo momento, trovare le offerte superscontate che, prenotando con discreto anticipo, era possibile incontrare fino a qualche mese fa. Per i trasporti su ferro infatti resta in vigore in Italia l’obbligo di lasciare dei posti vuoti sul treno per consentire il distanziamento tra le persone. Gli italiani che faranno vacanze made in Italy potranno scegliere il treno oppure l’auto. Oppure un volo interno con prezzi rimasti nella media, come nell’era pre-Covid.



Ultimo aggiornamento: 08:00

