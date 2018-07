Lunedì 2 Luglio 2018, 20:00 - Ultimo aggiornamento: 02-07-2018 20:18

Diego De Silva risponde alle vostre missive d'amore. È in edicola da martedì 3 luglio il nuovo Mattino Estate: racconti, giochi e appuntamenti dell'estate in Campania. Tra i tanti scrittori in campo nella squadra del Mattino, c'è anche De Silva, il papà dell'avvocato Malinconico.E proprio Malinconico sarà il protagonista di un appuntamento imperdibile: ogni settimana, infatti, il celebre avvocato risponderà alle vostre missive d'amore. Inviateci le vostre serie alla mail fermoposta@ilmattino.it, i casi saranno affrontati dall'avvocato Malinconico.