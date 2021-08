Ferragosto, tutto esaurito in costiera Sorrentina. Turisti a maggioranza italiani

Per Ferragosto 1 italiano su 2 ha deciso di trascorrere la festività fuori casa e tra le mete più apprezzate non poteva che esserci il mare. La costiera Amalfitana registra un tutto esaurito da Vico Equense a Massa Lubrense: dai campeggi ai B&B agli hotel per un turismo che parla soprattutto italiano. Pochi gli stranieri, russi, americani, francesi e tutti in hotel a 5 stelle.

«Dopo un inizio della stagione 2021 a luglio, caratterizzato prevalentemente dall'occupazione delle camere preferibilmente nei week end, stiamo registrando un buon andamento e speriamo che il fenomeno Ferragosto duri tutto il mese - spiega Costanzo Iaccarino, presidente regionale della Federalberghi - noi albergatori iniziamo a guardare settembre, mese prescelto da sempre da una clientela per il 50 per cento straniera. Siamo preoccupati per il nostro affezionato mercato inglese che, visto la situazione attuale, difficilmente ci sceglierà come meta per le proprie vacanze».

