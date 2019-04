Lunedì 15 Aprile 2019, 19:02 - Ultimo aggiornamento: 15-04-2019 19:14

si lancia nel mondo dei. La notizia, viene data da Primaonline secondo cui a margine del convegno di Reputation Institute, che ha consacrato il valore reputazionale di Ferrero, Alessandro d’Este, presidente e ad della casa di Alba, ha annunciato che a maggio, con la campagna per la Francia, Ferrero presenterà «nuovi prodotti e nuove categorie nel mondo dei biscotti».Il settore, in Italia, vede una storica presenza della Barilla, con i suoi prodotti Mulino Bianco. Ma da quando Barilla ha lanciato la crema di cioccolato Pan di Stelle a far diretta concorrenza alla Nutella, tutto è diventato possibile. E allora ecco i biscotti Ferrero, riguardo ai quali Primaonline sottolinea che «il gusto e l’attenzione alla salute sono i temi su cui in questo momento le marche si battono e la nuova produzione di Ferrero giocherà su entrambi questi campi». I nuovi biscotti saranno prodotti a Balvano, in provicia di Potenza. Si comincia dal lancio Oltralpe a maggio, per poi proseguire in Italia e nel resto Ue.